Son Dakika Haberleri: Akıncılar'da traktör devrildi: 1 yaralı
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Akıncılar'da traktör devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Akıncılar'da traktör devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Okan Akgül yönetimindeki 58 AAG 237 plakalı römoklu traktör, ilçeye bağlı Güllüce yolu üzerinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Akgül, 112 sağlık ekipleri tarafından Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akıncılar, Güllüce, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:24 Kaynak: AA
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