Akıncılar'da traktör devrildi: 1 yaralı
1 saat önce
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:24 Kaynak: AA
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Okan Akgül yönetimindeki 58 AAG 237 plakalı römoklu traktör, ilçeye bağlı Güllüce yolu üzerinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Akgül, 112 sağlık ekipleri tarafından Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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