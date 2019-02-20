Son Dakika Haberleri: Akıncılar Kaymakamı Pansiyonda Kalan Öğrencileri Ziyaret Etti

Akıncılar Kaymakamı Pansiyonda Kalan Öğrencileri Ziyaret Etti

1 saat önce

Akıncılar Kaymakamı Tayfun Deli, Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunu ziyaret etti.

Akıncılar Kaymakamı Pansiyonda Kalan Öğrencileri Ziyaret Etti, System.String[]
Akıncılar Kaymakamı Tayfun Deli, Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunu ziyaret etti.

Deli, Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunu ziyaret ederek, öğrencilerle öğle yemeği yiyip taleplerini dinledi.

Yurtta kalan öğrencilerin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Deli, "Öğrencilerimiz aileleri tarafından bizlere emanet edildi. Onların fiziksel, sosyal, duygusal gelişimleri çok önemli, öğrencilerimizin yaşam şartlarını kontrol etmek de bizim asli görevimiz. Görevli personellerimiz gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Bu konuda personelimiz kutluyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:41 Kaynak: AA

Akıncılar, Güncel
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