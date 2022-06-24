Akıncılar Tenis Cup Turnuvası başladı - Son Dakika
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Akıncılar Tenis Cup Turnuvası başladı

24.06.2022 20:09
Akıncılar Tenis Cup Turnuvası başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Akıncılar Tenis Cup Turnuvası başladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Akıncılar Tenis Cup Turnuvası başladı.

Kaymakamlık, Belediye ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen turnuvaya Aydın, Manisa, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Muğla'dan 35 sporcu katılıyor.

Eski futbolcuların da yer aldığı turnuva, Kaymakamlık binasının arkasında bulunan 4 tenis kortunda 3 gün boyunca devam edecek.

Turnuvanın açılışında konuşan Demirci Kaymakamı ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Adem Kaya, ilçenin organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Demirci'nin milli mücadele şehri olduğuna işaret eden Kaya, "Geçtiğimiz yıl da ilçemizde büyük turnuvalara ev sahipliği yaptık. Demirci'ye 1920 yılında atanmış Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı ve Demirci Akıncıları, düşmana karşı amansız bir mücadele vermiş. Milli mücadelede düşmana karşı savaşan Demirci Akıncıları'nı yad etmek amacıyla turnuvalarımıza ismini veriyoruz. Üç gün sürecek turnuvada şampiyon olanlara kupa ve ödüllerini vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Selami Selçuk da Demirci'nin spor kenti olması için çalıştıklarını söyledi.

Turnuvalar ve farklı spor organizasyonları düzenleyerek kentin spor hayatına katkı sunduklarını aktaran Selçuk, "Akıncılar Tenis Cup Turnuvası'na katılan sporcularımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir turnuva olmasını diliyorum." diye konuştu.

Fenerbahçeli eski futbolcu Ali Akdeniz ise Demirci'de böyle güzel tesislerin olmasının kendisini sevindirdiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Akıncılar, Demirci, Manisa, Tenis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akıncılar Tenis Cup Turnuvası başladı - Son Dakika

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