Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulunda kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulunda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına veliler de destek verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Kızılayı arasındaki protokol doğrultusunda, Türk Kızılayı Bursa Şubesi kan ve kök hücre örneği alma ekipleri okula geldi.

Okul idaresi tarafından yapılan çağrıya duyarlılık gösteren veliler, kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Şükraniye, Davutdede ve Sinandede mahalle sakinlerinin yanı sıra Yıldırım Kaymakamlığı ve belediye çalışanları da kampanyaya ilgi gösterdi.

Kızılay ekipleri, 96 ünite kan ve 30 ünite kök hücre bağışıyla günü tamamladı.