Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulunda kan bağışı kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulunda kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulunda kan bağışı kampanyası

6 saat önce

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulunda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına veliler de destek verdi.

Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulunda kan bağışı kampanyası, System.String[]

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulunda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına veliler de destek verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Kızılayı arasındaki protokol doğrultusunda, Türk Kızılayı Bursa Şubesi kan ve kök hücre örneği alma ekipleri okula geldi.

Okul idaresi tarafından yapılan çağrıya duyarlılık gösteren veliler, kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Şükraniye, Davutdede ve Sinandede mahalle sakinlerinin yanı sıra Yıldırım Kaymakamlığı ve belediye çalışanları da kampanyaya ilgi gösterdi.

Kızılay ekipleri, 96 ünite kan ve 30 ünite kök hücre bağışıyla günü tamamladı.

Yıldırım, Dikmen, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bursa'da okulda rahatsızlanan 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı
Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü

Son Dakika Haberleri
19:40 TEM'de aracından inen sürücüsün ölümüne neden olan tır şoförü tutuklandı - Son Dakika
19:39 Kocaeli yerli otomobil yollarda - Son Dakika
19:38 BBP Genel Başkanı Destici yeni asgari ücreti değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
19:38 İzmir'de genç kızın ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis cezası - Son Dakika
19:27 Bayburt'ta ekonomik gelişmeler ele alındı - Son Dakika
18:26 Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! - Son Dakika
18:22 Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 19:44:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulunda kan bağışı kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]