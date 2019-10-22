Akıngüç Koleksiyonu İKÜSAG'da

Akıngüç Koleksiyonu'nda yer alan eserler, 30 Ekim-27 Kasım tarihlerinde İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi'nde (İKÜSAG) sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Kültür Üniversitesi'nin (İKÜ) açıklamasına göre, İKÜSAG, 2019-2020 sanat sezonunun ikinci sergisinde Akıngüç Koleksiyonu'nda yer alan ve ağırlıklı olarak "ağaç" temalı eserlerin bulunduğu seçkiye ev sahipliği yapacak.

İKÜ Ataköy Yerleşkesi'nde 30 Ekim'de açılacak "Modernlik Eşiği - Lignum" sergisi, 16. İstanbul Bienali ile paralel olarak ilerleyecek.

Türk resim sanatının önemli isimlerinden Naci Kalmukoğlu, Kadri Aytolon, Hasan Kavruk, Eren Eyüpoğlu, Fahrenissa Zeid, Levent Arşiray, Eşref Üren, Devrim Erbil, Hakkı Anlı ve Hoca Ali Rıza'nın eserlerinin yer alacağı sergide 30'a yakın tablo sergilenecek.

Ağırlıklı olarak "ağaç" temalı resimlerden oluşacak "Modernlik Eşiği - Lignum"un sanatçılarından Hoca Ali Rıza, ağaç tutkusu ve ağaçları resmetme konusundaki ustalığı ile dikkat çekiyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında izlenimci çizgiye yakın duran Naci Kalmukoğlu ise ağaçları, manzara resimlerinin vazgeçilmez bir unsuru olarak ele aldığı eserleri ile biliniyor. Cumhuriyet modernizminin sanattaki önemli temsilcilerinden biri olan Eren Eyüboğlu'nun ağaç teması ile işlediği eserleri de, yeni sanat anlayışının örnekleri olarak sergide gösteriliyor.



Yağlı boya ve akrilik boya teknikleri kullanılarak oluşturulan eserlerin yer aldığı sergi, 27 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.