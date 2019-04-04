Son Dakika Haberleri: Akıngüç Ödülü İçin Başvurular Başladı

Akıngüç Ödülü İçin Başvurular Başladı

2 saat önce

İstanbul Kültür Üniversitesi'nin (İKÜ) bu yıl hukuk dalında üçüncüsünü düzenlediği 'Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Pozitif Ayrımcılığın Rolü' konulu 'Akıngüç Ödülü'ne başvurular başladı.

Akıngüç Ödülü İçin Başvurular Başladı, System.String[]
İstanbul Kültür Üniversitesi'nin (İKÜ) bu yıl hukuk dalında üçüncüsünü düzenlediği 'Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Pozitif Ayrımcılığın Rolü' konulu 'Akıngüç Ödülü'ne başvurular başladı. 

Hukuk dalında düzenlenen yarışmanın başvuruları Nisan ayı sonuna kadar devam edecek. Bu seneki konusu 'Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Pozitif Ayrımcılığın Rolü' olarak belirlenen yarışmaya, Türkiye genelinde tüm araştırmacılar, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış eserleriyle katılabilecek.

Sonuçları 31 Temmuz'da ilan edilecek yarışmanın jürisinde Gazeteci Güneri Civaoğlu, Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pervin Somer, İKÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, İKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Baş, İKÜ Şiddeti Araştırma ve Önleme Birimi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Münevver Mertoğlu yer alıyor.

Birincilik ödülünün 15 bin lira, mansiyon ödülünün ise 7 bin 500 lira olduğu yarışmanın ödül töreni, aynı zamanda İKÜ'nün 22'nci kuruluş yıl dönümünün de kutlanacağı 22 Kasım 2019'da düzenlenecek 'Akıngüç Günü'nde gerçekleşecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:28 Kaynak: DHA

İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, Güncel
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