Akınlar Mahallesi'ne ana yol açılacak - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi şehir içi ulaşımına alternatif akslar oluşturmak amacıyla yeni güzergahlar kazandırmaya devam ediyor.



Düzce Belediyesi şehir merkezi çevresinde yerleşim ve yaşam alanlarının hızla genişlediği mahallelere ulaşım güzergahlarını geliştirmeye devam ediyor. Akınlar Mahallesinde yol açma çalışmasına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile iş birliği halinde yeni akslar oluşturuyor. 25 metrelik ana bulvar için yapılan yol açma çalışmalarında belirlenen yol için çalışmaların önemli bir kısmı tamamlandı. Hava şartlarının uygun olduğu süre içinde aralıksız devam eden yeni yol açma işlemi sayesinde şehir içi ulaşım ağı gelişmeye devam edecek. - DÜZCE