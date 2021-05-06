AkınRobotics bünyesinde İstanbul'da faaliyete geçecek "Robot Müzesi"nin temeli atıldı - Son Dakika

AkınRobotics bünyesinde İstanbul'da faaliyete geçecek "Robot Müzesi"nin temeli atıldı

06.05.2021 16:05
AkınRobotics bünyesinde İstanbul'da faaliyete geçecek

Yerli robotik markası AkınRobotics bünyesinde İstanbul'da faaliyete geçecek "Robot Müzesi"nin temelinin atıldığı bildirildi.

Yerli robotik markası AkınRobotics bünyesinde İstanbul'da faaliyete geçecek "Robot Müzesi"nin temelinin atıldığı bildirildi.

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, AkınRobotics bünyesinde İstanbul Avcılar'da faaliyete geçecek olan Robot Müzesi'nin temellerinin atıldığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle katılımın kısıtlı tutulduğu ifade edilen açıklamada, Akınsoft ve AkınRobotics Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Dünyada bir ilk olacak robot müzesinin temellerini İstanbul'da atıyoruz. Robot müzemizde, insansı robot teknolojilerinin ve bilgisayar sistemlerinin geçmişten günümüze gelişim süreçlerini sunacağız. Vatana millete ve tüm insanlığa hayırlı olsun."

Açıklamada, geride bıraktığı süreçte, yaptığı çalışmalarla alanında birçok ilki gerçekleştiren AkınRobotics'in, yüksek teknoloji yolunda hızla ilerlemeyi sürdürürken, geleceğe yönelik yeni projeleri ile bilime ve insanlığa hizmet etmeye devam edeceği kaydedildi.

Özgür Akın, İstanbul, Avcılar, Robot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AkınRobotics bünyesinde İstanbul'da faaliyete geçecek 'Robot Müzesi'nin temeli atıldı - Son Dakika


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