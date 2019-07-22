Akıntıya kapılan 6 çocuktan 4'ü kurtarıldı (2)
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Adana'da sulama kanalı kenarında suda oynarken akıntıya kapılan 6 çocuktan 4'ü kurtarıldı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:21 Kaynak: AA
'da sulama kanalı kenarında suda oynarken akıntıya kapılan 6 çocuktan 4'ü kurtarıldı. Yüreğir
ilçesi Levent Mahallesi
DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında yaşları 4 ila 7 arasında değişen ve Suriyeli oldukları belirtilen 6 çocuk oyun oynarken bir anda akıntıya kapıldı.
Çevredekilerin fark etmesi üzerine 1'i kız 4 çocuk vatandaşlar tarafından kanaldan çıkarıldı.
Kanaldan çıkarılan çocuklar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kayıp 2 çocuğun bulunması için emniyet su altı ekipleri kanalda arama çalışması başlattı.
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