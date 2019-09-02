Son Dakika Haberleri: Akıntıya kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Akıntıya kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti

8 saat önce

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, akıntıya kapılan anne ve kızı yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, akıntıya kapılan anne ve kızı yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Köşürge Mahallesi'ne piknik yapmak için giden Niğdelioğlu ailesinin kızları Ayşe Nehir Niğdelioğlu (16), serinlemek için Karabasan deresine girdi. Kızının akıntıya kapıldığını fark eden anne Hatice Niğdelioğlu (36) da kızını kurtarmak için dereye girdi. Akıntıya kapılan anne ve kızı gözden kayboldu.

Bölgeye gelen AFAD ekiplerince yapılan arama çalışması sonrası anne ve kızın cansız bedenine ulaşıldı. Anne ve kızın cesedi otopsi yapılmak üzere Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kahramanmaraş, Onikişubat, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 02:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Piknikte anne ve kızı boğuldu, çocukların feryadı yürekleri dağladı
İki aylık anne 4'üncü kattan atlayarak yaşamına son verdi Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın istifasını istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 11:41:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akıntıya kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]