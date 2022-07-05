Akıntıya kapılan Batuhan'ın cansız bedenini balık tutan çocuklar buldu - Son Dakika
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Akıntıya kapılan Batuhan'ın cansız bedenini balık tutan çocuklar buldu

05.07.2022 14:56
Akıntıya kapılan Batuhan'ın cansız bedenini balık tutan çocuklar buldu

ADANA'da sulama kanalında balık tutan çocuklar, 2 gün önce akıntıya kapılan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Batuhan Kılıç'ın (15) cansız bedenini buldu.

ADANA'da sulama kanalında balık tutan çocuklar, 2 gün önce akıntıya kapılan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Batuhan Kılıç'ın (15) cansız bedenini buldu. Kılıç'ın cesedi, su altı polisleri tarafından kıyıya çıkarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki çocuklar, balık tutmak için suyu kesilen kanala girdi. Sulama kanalındaki köprünün altında bir kişinin hareketsiz yattığını gören çocuklar, çevredekilerden yardım istedi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sulama kanalına giren su altı polisi, erkeğe ait cesedi kıyıya çıkardı.İlk incelemede cesedin, geçen pazar günü ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Batuhan Kılıç'a ait olduğu belirlendi. Yapılan çalışmada Kılıç'ın, serinlemek için Aydınlar Mahallesi'nde sulama kanalına girdiği ve akıntıya kapılarak kaybolduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kılıç'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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3 gündür kayıp çocuğun cesedi bulundu 3 gündür kayıp çocuğun cesedi bulundu Adana'da kayıp çocuğun sulama kanalında cesedi bulundu Adana'da kayıp çocuğun sulama kanalında cesedi bulundu
Kaynak: DHA

Gülbahçesi Mahallesi, Seyhan, Adana, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akıntıya kapılan Batuhan'ın cansız bedenini balık tutan çocuklar buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akıntıya kapılan Batuhan'ın cansız bedenini balık tutan çocuklar buldu - Son Dakika
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