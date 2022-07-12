Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

12.07.2022 15:45

Siirt'te Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde akıntıya kapılan 12 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Siirt'te Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde akıntıya kapılan 12 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Siirt- Eruh kara yolu Botan Köprüsü mevkisinde arkadaşlarıyla serinlemek için suya giren 12 yaşındaki H.H.O. suya kapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki çalışmalara destek için çevre illerden dalgıç ekibi talep edildi.

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Samsun'da kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışma yapılıyor Samsun'da kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışma yapılıyor Kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor Kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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