112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

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