Son Dakika Haberleri: Akıntıya kapılan çocuğun cesedine ulaşıldı
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Akıntıya kapılan çocuğun cesedine ulaşıldı

1 saat önce

Şanlıurfa'da akıntıya kapıldığı iddiası üzerine sulama kanalında arama çalışması başlatılan çocuğun cesedine ulaşıldı.

Akıntıya kapılan çocuğun cesedine ulaşıldı, System.String[]
Şanlıurfa'da akıntıya kapıldığı iddiası üzerine sulama kanalında arama çalışması başlatılan çocuğun cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep'ten bayram ziyareti için Suruç ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına gelen Mehmet Emin Birişik (14), dün sulama kanalı tarafına gezmeye gitti. Eve dönmeyince yakınları çocuğu aramaya başladı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sabaha kadar kanalda aranan Birişik'in cesedi, çalışmaların başladığı yerin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde bulundu. Kanaldan çıkarılan ceset, otopsi için Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:47 Kaynak: İHA
Gaziantep, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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