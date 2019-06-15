Son Dakika Haberleri: Akıntıya kapılan kardeşini kurtarmak isterken boğuldu
Son Dakika Güncel Haber

Akıntıya kapılan kardeşini kurtarmak isterken boğuldu

2 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı'na düşen iki kardeşten birinin cesedine ulaşıldı, diğerini arama çalışmaları sürüyor.

Akıntıya kapılan kardeşini kurtarmak isterken boğuldu, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı'na düşen iki kardeşten birinin cesedine ulaşıldı, diğerini arama çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşarası köyündeki Habur Çayı kenarında oynarken dengesini kaybeden 12 yaşındaki Jehat Ecer, suya düştü.
Kardeşinin gözden kaybolduğunu gören ağabey Mustafa Ecer (23), kardeşini kurtarmak için çaya girdi.
Akıntıya kapılan kardeşler bir süre sonra gözden kayboldu.
Görgü tanıkları durumu Taşarası Jandarma Karakol Komutanlığına bildirdi.
Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, AFAD İl Müdürlüğü ile 112 Acil Sağlık ekipleri arama çalışması başlattı.
Çalışmalar sonucu ağabey Ecer'in cesedi, suya girdiği yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu.
Ecer'in cesedi otopsi için Beytüşşebap Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kayıp Jehat Ecer'i arama çalışmalarına havanın kararması üzerine ara verildi.
Çalışmalar için Ayvalık Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Su Altı Arama Ekiplerinden destek istendi.
Arama çalışmalarına yarın devam edileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:08 Kaynak: AA
Jandarma, Şırnak, Beytüşşebap, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolan jandarma uzman çavuşun şehit olduğu ortaya çıktı Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde yola gübre döken vatandaşın kendisinden özür dilediğini açıkladı! İki aile arasındaki bıçaklı, sopalı kavga kanlı bitti: 22 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 00:10:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akıntıya kapılan kardeşini kurtarmak isterken boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]