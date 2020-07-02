Akıntıya kapılan kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan Doğan Çalgıcı'yı (22), çevredekiler kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde tarihi Cendere köprüsü yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için Kahta Çayı'na giren Doğan Çalgıcı, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çalgıcı'nın çırpındığını görenler suya atlayıp, kısa sürede kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Çalgıcı'yı, Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Çalgıcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.