Akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 15'inci gününde sürüyor - Son Dakika
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Akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 15'inci gününde sürüyor

25.06.2022 12:38

Siirt'in Pervari ilçesinde 15 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde 15 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında 15 gün önce piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Polis Arama Kurtarma (PAK) timlerinin yanı sıra UMKE, jandarma ve güvenlik korucularından oluşan 140 görevli katılıyor. 15. gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, Müküs Çayı boyunca rafting botları ve insansız hava araçları ile hem karadan hem havadan hem de suda sürdürülüyor. - SİİRT

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Kaynak: İHA

Pervari, Güneş, Siirt, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 15'inci gününde sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 15'inci gününde sürüyor - Son Dakika
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