Akıntıya Kapılan Traktör İş Makinesiyle Kurtarıldı
6 saat önce
Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi yakınlarında Girik Çayıda akıntıya kapılarak sürüklenen traktör iş makinesi ve halatlarla kurtarıldı.
Adıyaman
merkeze bağlı Kömür Beldesi yakınlarında Girik Çayıda akıntıya kapılarak sürüklenen traktör iş makinesi ve halatlarla kurtarıldı.
Olay, Kömür Beldesi Boğazözü Köyü yakınındaki Girik Çayı'nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen traktör çaydan karşıya geçmek istediği esnasında suyun akıntısına kapıldı. Akıntıya kapılan traktörün sürüklendiğini fark eden sürücü durumu köylü vatandaşlara bildirdi.
Köyden iş makineleri ve halatlarla gelen vatandaşlar, sürüklenen traktörü uzun uğraşla sonrasında sudan çıkartmayı başardı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:44 Kaynak: İHA
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