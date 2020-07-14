Akıntıya kapıldığı çaydan kurtarılan İbrahim, hayata tutunamadı - Son Dakika

Akıntıya kapıldığı çaydan kurtarılan İbrahim, hayata tutunamadı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 2 gün önce serinlemek için girdiği Kahta Çayı'nda akıntıya kapılan ve çevredekilerin yardımı ile sudan çıkarılarak hastanede tedaviye alınan İbrahim Deniz (10), bugün yaşamını yitirdi.
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 2 gün önce serinlemek için girdiği Kahta Çayı'nda akıntıya kapılan ve çevredekilerin yardımı ile sudan çıkarılarak hastanede tedaviye alınan İbrahim Deniz (10), bugün yaşamını yitirdi.
Ailesiyle birlikte 2 gün önce gittiği piknik alanında serinlemek için Kahta Çayı'na giren İbrahim Deniz akıntıya kapıldı. Çevredekiler tarafından kurtarılan İbrahim, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan İbrahim, hayati tehlikesi olduğu için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan İbrahim Deniz, bugün öğleden sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan küçük İbrahim'in cansız bedeni toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 19:09 Kaynak: DHA
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