Son Dakika Haberleri: Akıntıya kapılıp sahile dönemeyen iki kişiyi polis kurtardı
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Akıntıya kapılıp sahile dönemeyen iki kişiyi polis kurtardı

48 dakika önce

ANTALYA'da, denize giren ve akıntı nedeniyle plaja dönemeyince falezlere çıkan Nuri Atılgan (71) ile Süreyya Kemal (66), deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.

Akıntıya kapılıp sahile dönemeyen iki kişiyi polis kurtardı, System.String[]
ANTALYA'da, denize giren ve akıntı nedeniyle plaja dönemeyince falezlere çıkan Nuri Atılgan (71) ile Süreyya Kemal (66), deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde meydana geldi. İnciraltı Plajı'nda denize giren Nuri Atılgan ile Süreyya Kemal yüzmeye başladı. Kıyıdan uzaklaşan ikili bir süre sonra akıntıya kapıldı. Suda çırpınan Atılgan ile Kemal, el sallayarak bölgedeki gezi teknelerinden yardım istedi. İkili ardından akıntıyla aynı yöne yüzerek falezlere tutunup çıktı. Eski otele ait boş alana çıkan Atılgan ile Kemal, kendilerine gelecek yardımı beklemeye başladı. Teknecilerin ihbarıyla falezlere gelen deniz polisi ekipleri, Atılgan ile Kemal'i bota alarak, Kaleiçi Yat Limanı'nda karaya çıkardı.
Nuri Atılgan, sırt üstü yüzerken akıntı nedeniyle yorulduklarını ve denize girdikleri plaja dönemeyeceklerini anlayınca falezlere yöneldiklerini söyledi.


Muratpaşa, Sabah, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:55 Kaynak: DHA
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