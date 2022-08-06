Netflix, senaristlere milyon dolarlık tazminat ödeyecek!

Son zamanlarda akış devi Netflix, zorlu bir dönem geçiriyor. Özellikle abone kaybı ve parola paylaşımı gibi nedenlerden dolayı maddi açıdan kayıplar yaşayan şirket, şimdi de yüksek bir meblağ ödemek zorunda kalacak. Senaristler arasındaki bir kavga nedeniyle Writers Guild of America adlı kurum, Netlix'in 216 filminin içinde olduğu bir davada 42 milyon dolar ödenmesi hakkını kazandı. Ayrıca bu kurum, geç ödeme için de faiz talebinde bulundu.

Writers Guild of America, 13 milyon dolarlık ek bir faiz talep ediyor

Writers Guild of America, Netflix'i senarist maaşından tasarruf etmeye çabalamakla suçladı. Ortaya atılan iddialara göre, sinema gösterimleri belli bir pazardan elde edilen gelirler üzerinden ödeniyor. Ancak bu iddialar, Netflix'in bu anlaşmaya uymadığını gösteriyor. Bunun yerinde akış devinin, senaristlere filmden elde ettiği maliyetten daha az ödeme yaptığı söyleniyor.

Başkan Meredith Stiehm'den bir WGA notunda bu iddialara dair açıklamalar yer alıyor. "Netflix, WGA'nın şirketin DGA ve SAG-AFTRA ile müzakere ettiği standart altı bir formülü kabul etmesi gerektiğini savundu. Ancak, bir duruşmadan sonra bir yargıç aksi karar verdi. Telif hakkının filmin brüt bütçesinden daha yüksek olması gerekiyordu."

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WGA, daha öncesinde başrolünde Sandra Bullock'un başrol olduğu Bird Box filmine karşı da kazandı. Bununla ilgili bir hakim Netflix'in senariste olması gerekenden daha düşük bir ödeme yaptığını ortaya çıkardı. Sonucunda ise Netflix'e, senariste faizli şekilde 1,2 milyon dolar ödeme yapmasını söyledi.

Konuyla ilgili Netflix tarafından herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak WGA, şirketi anlaşmaları 'en kötü şekilde ihlal edenlerden biri' olarak nitelendirdi. Bu karar, yalnızca Bird Box'u değil daha birçok filmi de etkiliyor. Hakim, orijinal Netflix içeriklerindeki senaristlere, akış hizmetinin üçüncü taraf başlıklar için ödediği düzeyde lisans ücreti ödemesi gerektiğine karar verdi.

Karar, toplam 139 Netflix içeriği için geçerli. Bu içeriklerdeki 216 senaristin toplam 42 milyon dolarlık ödenmemiş ödeme alması planlar arasında yer alıyor. Ayrıca WGA, 13 milyon dolarlık ek bir faiz talep ediyor. Bu da etkilenen senaristlerin WGA'nın adımının ardından toplam 64 milyon dolarlık ödeme alabileceği anlamına geliyor.

Akış devi Netflix, ödeme yapmadığı senaristlere karşı olan davayı kaybetti. Sonucunda milyon dolarlık tazminat ödeyecek.

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