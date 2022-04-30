Akiş GYO Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası'nı aldı - Son Dakika
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Akiş GYO Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası'nı aldı

30.04.2022 11:25
Akiş GYO Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası'nı aldı

Akkök Holding'in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO, müşteri memnuniyeti konusundaki uygulamalarını kalite yönetim sertifikasıyla pekiştirdi.

Akkök Holding'in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO, müşteri memnuniyeti konusundaki uygulamalarını kalite yönetim sertifikasıyla pekiştirdi. Şirket, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO, dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetim sistemi sertifikası olan ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası'nı aldı.

2025'E KADAR GEÇERLİ OLACAK

Kalite yönetim sistemi denetim sürecini 11 Nisan 2022 tarihinde tamamlayan Akiş GYO, kalite yolculuğundaki başarısını 2025'e kadar geçerli olacak ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası ile taçlandırdı, Şirket, süreç boyunca tüm gereklilikleri eksiksiz sağlamak amacıyla konusunda uzman bir danışman ile çalıştı.

KALİTE EL KİTABI'NI UYGULAMAYA KOYDU

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şirket Kalite Yönetim Sistemi politikasını ilk etapta kamu ile paylaşan Akiş GYO; ardından ilişkili tarafların ihtiyaçlarından, amaç, politika ve hedeflerden, sunulan ürün ve hizmetlerden, iş kapsamından, süreç ve deneyimlerden yola çıkılarak oluşturduğu "Kalite Yönetim Sistemi"ni tasarladı ve "Kalite El Kitabı"nı uygulamaya koydu.  Akiş GYO, tüm departmanların katılımı ile gerekli evrak düzenlemelerinin de tamamlanmasının ardından TÜV-SÜD firması tarafından yapılan denetimler sonucunda sertifikayı almaya hak kazandı.

Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, iyileştirme, kanıta dayalı karar verme ve ilişkilerin yönetimi prensipleri esas alınarak hazırlanan ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, müşteri memnuniyeti ve geçerli yasal şartların sağlanması için şartları tanımlayan bir sistem olarak biliniyor.

Mükemmelleşme Yolculuğumuzun Bir Göstergesi

Müşteri odaklı ve üstün kalite standartlarında hizmet yaklaşımının en büyük önceliklerinden olduğunu belirten Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, "Profesyonel ve çevik yönetim anlayışıyla faaliyetlerimizi yürütmek her dönemde ana stratejimiz oldu. Vizyoner bir bakış açısıyla, global trendleri de göz önüne alarak farklılaşma ve iyileşme çalışmalarımızı hız kesmeden hayata geçiriyoruz. Bu amaçla kurduğumuz kalite yönetim sistemimiz ve sonucunda aldığımız ISO 9001: 2015 belgesi de bizim için mükemmelleşme yolculuğumuzun önemli bir göstergesidir. Kalite yönetim sistemi sürekliliği olan bir yolculuk; biz de her geçen gün bu standardın yükselmesini sağlamaya yönelik adımlarımızı belirledik ve hayata geçireceğiz. Kurumlarda kalitenin yükselişinin çalışan gelişimi ve bağlılığı, kurum performansı ve verimliliğe de önemli katkıları olduğuna inanıyoruz" dedi.


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Akkök Holding, Gayrimenkul, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akiş GYO Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası'nı aldı - Son Dakika


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