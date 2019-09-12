Son Dakika Haberleri: Akiş GYO'nun ilk tahvil ihracı tamamlandı
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Akiş GYO'nun ilk tahvil ihracı tamamlandı

1 saat önce

Akiş GYO'nun 100 milyon TL'lik ilk tahvil ihracına kurumsal yatırımcılar, portföy yönetim ve sigorta şirketleri yoğun ilgi gösterdiği açıklandı.

Akiş GYO'nun ilk tahvil ihracı tamamlandı, System.String[]

Akiş GYO'nun 100 milyon TL'lik ilk tahvil ihracına kurumsal yatırımcılar, portföy yönetim ve sigorta şirketleri yoğun ilgi gösterdiği açıklandı.


Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (Akiş GYO) üç ayda bir değişken faizli kupon ödemeli ve 2 yıl vadeli 100 milyon TL'lik tahvil ihracı başarıyla gerçekleştirildi. Yapılan bilgilendirmede; 10 Eylül tarihinde gerçekleştirilen ve şirket tarihinde ilk olan tahvil ihracına kurumsal yatırımcılar, portföy yönetim ve sigorta şirketleri yoğun ilgi gösterdi.


"2 yıl vadeli tahvil ihracı şirketimize güvenin göstergesi"


Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, tahvil ihracının başarıyla tamamlandığını belirterek, "Şirketimiz adına sermaye piyasalarındaki ilk tahvil ihracı işlemini gerçekleştirdik. Kaynak çeşitlendirmesine yönelik olarak sermaye piyasası araçlarının kullanımının hem sermaye piyasalarının gelişimi hem de şirketler açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Tahvil ihracına yönelik katıldığımız toplantılarda yatırımcıların da bu yönde artan taleplerinin olduğunu gözlemledik. İçinde bulunduğumuz dönemde bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak bu ihracı başarıyla tamamlayabiliyor olmamız Akiş GYO'nun gelir getiren ticari portföyünün kalitesinin ve güven veren kurumsal kimliğinin bir göstergesidir. Böylece yatırımcıların şirketimize olan güveni tahvil ihracımızdaki başarıyla pekişmiş oldu. Bu durum bizim açımızdan son derece sevindirici ve önemsediğimiz bir gelişmedir" dedi. - İSTANBUL

Sigorta, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:26 Kaynak: İHA
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