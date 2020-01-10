Akiş GYO "United Nations Global Compact"a üye oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Akiş GYO 'United Nations Global Compact'a üye oldu - Son Dakika Ekonomi

Akiş GYO "United Nations Global Compact"a üye oldu

6 saat önce

Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için üyelik süreci başarıyla tamamlandı.

Akiş GYO

Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için üyelik süreci başarıyla tamamlandı.


Akiş GYO'dan yapılan açıklamada, sürekli rekabet içerisindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren ve yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımı olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin, ilk defa 2000 yılında hayata geçirildiği belirtildi.


Bugün, sözleşmenin 160'tan fazla ülkede 9 bin 500'den fazla şirket ile birlikte 3 bin iş dışı imzacısı bulunuyor. Ayrıca 70'ten fazla yerel ağ ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olarak konumlandırılıyor.


"Global Compact hareketinin parçası olmaktan mutluyuz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ.Gökşin Durusoy, içinde yaşanılan toplumun ihtiyaçlarına yönelik işler yapmanın önceliklerinin başında geldiğini belirterek, "Küresel İlkeler Sözleşmesi, şirketler için insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele başlıkları altında konumlanan 10 ilkeyi kapsıyor. Bu hareketin bir parçası olduğumuz için mutluyuz. Kurumsal sorumluluk örneği göstererek şirketimiz ve ülkemiz yararına hareket etmenin gururunu yaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:44 Kaynak: AA
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