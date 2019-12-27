Akiş GYO, yılın son "Yatırımcı&Analist" toplantısını düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Akiş GYO, yılın son 'Yatırımcı&Analist' toplantısını düzenledi - Son Dakika Ekonomi

Akiş GYO, yılın son "Yatırımcı&Analist" toplantısını düzenledi

6 saat önce

Akkök Holding'in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) 2019 yılı son Yatırımcı&Analist toplantısı gerçekleştirildi.

Akiş GYO, yılın son

Akkök Holding'in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) 2019 yılı son Yatırımcı&Analist toplantısı gerçekleştirildi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı gelişme ve 2020 öngörülerini Yatırımcı&Analist toplantısında paylaşan Akiş GYO, 2019 yılında Akasya'da yüzde 95, Akbatı'da ise yüzde 98'lik doluluk oranıyla kira gelirini artırırken 2020'de öncelik de devam eden projelerin tamamlanması olacak.

25 Aralık Çarşamba günü Akasya'daki ortak çalışma alanı ve Teknoloji ve İnnovasyon merkezi WorQuarters'ta gerçekleştirilen toplantıya, Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ.Gökşin Durusoy ile birlikte şirketin üst düzey yöneticileri, aracı kurumlardan uzmanlar ve portföy/fon yöneticileri katıldı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ.Gökşin Durusoy, 2019'u beklentilerin üzerinde bir büyüme ile kapattıklarını belirtti.

Durusoy, şunları kaydetti:

"Yenilikçi ve bulunduğu çevreye değer katan gayrimenkul yatırımlarıyla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'deki gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinden farklı olarak kira getirisi yüksek alışveriş merkezi yatırımlarının yanında cadde mağazacılığının da yer aldığı bir portföyümüz var. Varlıklarımızın yüzde 90'ı kira geliri getiren operasyonel ticari gayrimenkullerden oluşuyor. 2019 yılında Akasya ve Akbatı'da Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Ciro ve Ziyaretçi Endeksi'nin üzerinde büyüme oranları yakaladık.

2019'u Akasya'da yüzde 95, Akbatı'da ise yüzde 98 oranındaki doluluk oranıyla kapatıyoruz. Eylül ayında 100 milyon TL'lik ilk tahvil ihracını yaptık ve kurumsal yatırımcılar, portföy yönetim ve sigorta şirketleri yoğun ilgi gösterdi. Buna ek olarak istikrarlı büyümemizi yükselen kurumsal yönetim notumuzla perçinledik ve kurumsal yönetim derecelendirme notumuz 9,62'ye yükseldi."

2020 yılında büyümeye devam edeceklerini belirten Durusoy, "Projelerimiz özelinde konum, marka karması, etkinlikler ve doluluk parametrelerinde rakiplerimizden pozitif ayrışmaya yönelik adımlar atmayı sürdüreceğiz. Cadde mağazacılığı tarafındaki projelerimizi tamamlayarak kira gelirini artırmayı planlıyoruz. Londra'nın ana ticaret merkezine yaklaşık 25 dakika uzaklıkta olan Aldgate bölgesinde yer alan konut projemiz de planlanan şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Durusoy, yaşadıkları toplumun ihtiyaçlarına yönelik işler yapmayı sürdüreceklerini belirterek, "2020 yılbaşına özel olarak Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle bir proje hayata geçirdik. Akasya'da bu sene önceki yıllardan farklı olarak alışveriş merkezi içerisinde geleneksel yılbaşı süsleri yapmak yerine bu iş için harcayacağımız bütçeyi TOG'a bağışlıyoruz. Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact'e katılıyoruz ve bununla ilgili süreç tamamlanmak üzere. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik konusunda yeni adımlar atmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:10 Kaynak: AA
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