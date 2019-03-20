Son Dakika Haberleri: Akit Tv Muhabirine, Kılıçdaroğlu Soruşturması

Akit Tv Muhabirine, Kılıçdaroğlu Soruşturması

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, canlı yayında, "Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor" diyen Akit TV muhabiri Mehmet Özmen hakkında, 'tehdit' suçundan soruşturma başlattı.

Akit Tv Muhabirine, Kılıçdaroğlu Soruşturması, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, canlı yayında, "Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor" diyen Akit TV muhabiri Mehmet Özmen hakkında, 'tehdit' suçundan soruşturma başlattı.

Mehmet Özmen, dün, müze haline getirilen Ankara Ulucanlar Cezaevi'nde yaptığı canlı yayınlanan programda, bahçede bulunan darağacını göstererek, "Türk kamuoyunun idam edilmesini istediği kişiler var" dedi. Bu kişilerin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve Fetullah Gülen olduğunu söyleyen Özmen, bu isimlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ismini verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özmen hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma ile ilgili başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"19 Mart 2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan Akit TV adlı televizyon kanalı muhabirinin; 'Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor' şeklindeki sözleri üzerine, hakkında TCK 106/1 maddesi uyarınca 'tehdit' suçundan soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Özkan ARSLAN/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:11 Kaynak: DHA

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