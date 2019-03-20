Son Dakika Haberleri: Akit Tv Muhabirine Soruşturma

Akit Tv Muhabirine Soruşturma

1 saat önce

19 Mart 2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan "Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor" sözleri üzerine Akit TV adlı televizyon kanalı muhabiri hakkında tehdit suçundan soruşturma başlatıldı.

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19 Mart 2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan "Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor" sözleri üzerine Akit TV adlı televizyon kanalı muhabiri hakkında tehdit suçundan soruşturma başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:41 Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, TV, Güncel
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