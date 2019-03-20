Akit Tv Muhabirine Soruşturma
1 saat önce
19 Mart 2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan "Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor" sözleri üzerine Akit TV adlı televizyon kanalı muhabiri hakkında tehdit suçundan soruşturma başlatıldı.
19 Mart 2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan "Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu
gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor" sözleri üzerine Akit TV
adlı televizyon kanalı muhabiri hakkında tehdit suçundan soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:41 Kaynak: İHA
Akit TV Muhabiri Hakkında, "Kılıçdaroğlu İdam Edilmeli" Sözleri Nedeniyle Soruşturma Başlatıldı
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