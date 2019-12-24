AKİT TV SORUŞTURMASINA YETKİSİZLİK KARARI - Son Dakika

Akit TV 'deki bir programda, Cumhuriyet Gazetesi 'nin hedef gösterildiği gerekçesiyle yürütülen soruşturmaya, yetkisizlik kararı verildi.

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İBB, OTOGARI'NIN İŞLETMESİNİ İHALE EDECEK

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