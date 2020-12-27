Akit TV spikeri, korona aşısının mucidi Uğur Şahin'in Türkçesini eleştirdi: Keşke Almanca konuşsaydı - Son Dakika

Akit TV spikeri, korona aşısının mucidi Uğur Şahin'in Türkçesini eleştirdi: Keşke Almanca konuşsaydı

27.12.2020 21:52

Akit TV spikeri Yusuf Ozan, koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in Türkçesini eleştirdi. Ozan Demir, Uğur Şahin'in Türkçesi için, "Keşke Almanca konuşsaydı, tercüme yapardık daha kolay anlaşılırdı" ifadesini kullandı.

Akit TV ekranlarında Yusuf Ozan Demir'in sunduğu Haber 16'da, Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in açıklamalarının yer aldığı bir haber yayınlandı. Haberin ardından spiker Yusuf Ozan, Uğur Şahin'in Türkçesini eleştirdi.

"KEŞKE ALMANCA KONUŞSAYDI"

Spiker Yusuf Ozan, Prof. Dr. Uğur Şahin'in Türkçesi için "Keşke Almanca konuşsaydı, tercüme yapardık daha kolay anlaşılırdı" ifadelerini kullandı.

Akit TV spikeri, korona aşısının mucidi Uğur Şahin'in Türkçesini eleştirdi: Keşke Almanca konuşsaydı, tercüme yapardık daha kolay anlaşılırdı

"AŞI SANA YASAK AMA BİZE DAYATMA YOLUNA GİDİYORLAR"

Akit TV spikeri Yusuf Ozan daha önce de Uğur Şahin'in kendisinin aşı olamayacak olmasına "Senin geliştirdiğin aşı sana yasak ama bizlere de dayatma yoluna gidiyorlar" demiş ve Uğur Şahin'in Türkçesi için yine "Bol paralarla 35'inden sonra Türkiye'ye gelen yabancı futbolcular kadar konuşabiliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Akit TV spikeri, korona aşısının mucidi Uğur Şahin'in Türkçesini eleştirdi: Keşke Almanca konuşsaydı

Yusuf Ozan, Uğur Şahin, Türkiye, TV, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akit TV spikeri, korona aşısının mucidi Uğur Şahin'in Türkçesini eleştirdi: Keşke Almanca konuşsaydı - Son Dakika


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