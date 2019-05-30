Akka Kalıp, Ar-Ge’ye odaklanacak

Yurtdışında üretileni yerlileştirme hedefi ile kurulan Akka Kalıp, Ar-Ge faaliyetlerinde uzay havacılık sektörüne odaklandı.

Yurtdışında üretileni yerlileştirme hedefi ile kurulan Akka Kalıp, Ar-Ge faaliyetlerinde uzay havacılık sektörüne odaklandı. Firma, hava süspansiyon sistemlerinin yanı sıra otomotiv, havacılık ve uzay sanayine üretim yapıyor.

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