Son Dakika Haberleri: Akka Kalıp, Ar-Ge’ye odaklanacak
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Akka Kalıp, Ar-Ge’ye odaklanacak

2 saat önce

Yurtdışında üretileni yerlileştirme hedefi ile kurulan Akka Kalıp, Ar-Ge faaliyetlerinde uzay havacılık sektörüne odaklandı.

Akka Kalıp, Ar-Ge’ye odaklanacak, System.String[]
Yurtdışında üretileni yerlileştirme hedefi ile kurulan Akka Kalıp, Ar-Ge faaliyetlerinde uzay havacılık sektörüne odaklandı. Firma, hava süspansiyon sistemlerinin yanı sıra otomotiv, havacılık ve uzay sanayine üretim yapıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:08 
Ekonomi
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