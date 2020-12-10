Akkarınlı ebabiller, 3 bin kilometreyi 58 saatte katetti - Son Dakika

Akkarınlı ebabiller, 3 bin kilometreyi 58 saatte katetti

10.12.2020 15:18
Akkarınlı ebabiller, 3 bin kilometreyi 58 saatte katetti, System.String[]

ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki Pırasalı Adası'nda bulunan Akkarınlı'da ebabil kuşları üzerinde yıllardır yürütülen araştırmalar sonucunda, bu türlerin kışlama alanından üreme alanlarına yaklaşık 3 bin kilometrelik mesafeyi 58 saatte tamamladığı belirlendi.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki Pırasalı Adası'nda bulunan Akkarınlı'da ebabil kuşları üzerinde yıllardır yürütülen araştırmalar sonucunda, bu türlerin kışlama alanından üreme alanlarına yaklaşık 3 bin kilometrelik mesafeyi 58 saatte tamamladığı belirlendi. Araştırmanın Türkiye ayağını yürüten Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğr. Üyesi Dr. Hakan Karaardıç, "Türkiye'ye ait ebabil kuşları İsviçre, Bulgaristan ve İspanya'daki türlere göre en hızlı göç eden grupta yer alıyor" dedi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile İsviçre Sempach Kuş Araştırma Enstitüsü (Vogelwarte Sempach) tarafından ebabil türünün göç yollarıyla sürelerini ve  kışlama alanlarını belirleyen uluslararası iş birliği araştırmasında önemli sonuçlar elde edildi. Kumluca'ya bağlı Adrasan Mahallesi açıklarında yer alan Pırasalı Adası'ndaki Akkarınlı ebabil popülasyonu üzerinde yapılan araştırmada, kışlama alanından üreme alanına yaklaşık 3 bin kilometre mesafeyi 58 saat gibi sürede tamamladıkları belirlendi. Çalışma dünyanın önemli bilimsel dergilerinden 'Journal of Avian Biology'de yayımlandı.

'ÜLKEMİZ EN BÜYÜK ÜREME ALANI'Araştırmanın Türkiye ayağını yürüten Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğr.Üyesi Dr.Hakan Karaardıç, Sempach Kuş Araştırma Enstitüsü ile 2013 yılında araştırmalara başladıklarını hatırlatarak şu bilgileri verdi, "Son teknolojilerden olan 'geolocator' cihazı (ışık seviyesine bağlı coğrafi lokasyon belirleme cihazı) dünyada da 100 gramdan küçük kuşlarda yeni kullanılmaya başlandı. Bu çalışmada geolocator cihazı kullanarak, Akkarınlı ebabil türünün, göç dinamiklerini belirlemeyi amaçladık. Bilgilere ulaşmamızı sağlayan 1 gram ağırlığındaki geolocator cihazını kuşların, sırtlarına giydirmek şeklinde monte ediyoruz. Günlük aktivitelerine, uçmalarına ve çiftleşmelerine herhangi bir zararı olmayan bu cihazlar sayesinde kuşların göç rotası, konaklama alanı, göç süresi, göç yüksekliği ve kışlama alanları gibi önemli veriler elde ediyoruz".'50 KİLOMETRE HIZLA UÇABİLİYORLAR'Pırasalı Adası'ndaki (Adrasan) Akkarınlı'nın ülkemizde bilinen en büyük ve doğal ebabil kuşu üreme alanı olduğunu hatırlatan Karaardıç, "Çalışmayı her yıl düzenli olarak mart ayında başlatıyoruz. Bu tarihte kuşlar, üreme alanlarına geliyor. Ekim ayında kışlama alanlarına gitmek üzere adadan ayrıldıkları süreye kadar araştırıyoruz. Türkiye'deki bu tür İsviçre, Bulgaristan ve İspanya gibi diğer popülasyonlara göre çok hızlı. Akkarınlı ebabilleri, yaklaşık 3 bin kilometre mesafeyi 58 saatte uçarak üreme alanlarına geri gelebiliyor. Elde ettiğimiz bilgilere göre günde ortalama saatte 50 kilometre hızla uçabiliyor. Ayrıca, bizim popülasyonun Doğu Afrika ülkelerinde kışladığı, İsviçre'yle İspanya popülasyonlarının da Batı Afrika'da kışladıklarını belirledik" diye konuştu.'DAVRANIŞSAL FARKLILIKLARI ARAŞTIRIYORUZ'Araştırmayı yıllardır sürdürdüklerini hatırlatan Dr. Hakan Karaardıç, ülkemizin başka bölgelerinde yaşayan ebabil kuş türleriyle de artık karşılaştırmalar yapabileceklerini belirtti.

Karaardıç, "Samsun Bafra'da üreyen başka bir popülasyonu da 2020 başında araştırmaya dahil ettik. Böylelikle, bu türün  göç rotalarını ve kışlama alanlarını saptayıp göç davranışının genetik temelleri ile davranışsal farklılıklarını belirlemeyi amaçlıyoruz. Ülkemizde bir popülasyonun izlendiği en uzun, nadir araştırmamıza önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz" dedi.


Akkarınlı ebabiller, 3 bin kilometreyi 58 saatte katetti
Akkarınlı ebabiller, 3 bin kilometreyi 58 saatte katetti
Akkarınlı ebabiller, 3 bin kilometreyi 58 saatte katetti
Akkarınlı ebabiller, 3 bin kilometreyi 58 saatte katetti
Akkarınlı ebabiller, 3 bin kilometreyi 58 saatte katetti
Akkarınlı ebabiller, 3 bin kilometreyi 58 saatte katetti

Karaardıç, Türkiye, Kumluca, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akkarınlı ebabiller, 3 bin kilometreyi 58 saatte katetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek Azerbaycan'ın zafer kutlamalarında dikkat çeken afiş! Ermeni tank ve araçlarının plakaları yer aldı Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi Çin aşısında gönüllü vatandaşlara ikinci doz aşılama yapıldı! Herhangi bir yan etkiye rastlanmadı
Boluspor Başkanı Abdullah Abat, Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi Boluspor Başkanı Abdullah Abat, Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi         
14:47
Eski Galatasaraylı Popescu'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kafama silah dayayıp Steaua Bükreş'le sözleşme imzalatmak istediler Eski Galatasaraylı Popescu'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kafama silah dayayıp Steaua Bükreş'le sözleşme imzalatmak istediler         
14:32
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Birçok kadını taciz ettiği konuşulan yazar Hasan Ali Toptaş, herkesten özür diledi Birçok kadını taciz ettiği konuşulan yazar Hasan Ali Toptaş, herkesten özür diledi         
14:06
İSKİ su borçlarını yapılandırmaya başladı! Peşin ödeyene yüzde 90 gecikme zammı indirimi yapılacak İSKİ su borçlarını yapılandırmaya başladı! Peşin ödeyene yüzde 90 gecikme zammı indirimi yapılacak         
13:37
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Aynı taşa 6 kez takılıp düşerek ölümden dönen vatandaş isyan etti Aynı taşa 6 kez takılıp düşerek ölümden dönen vatandaş isyan etti         
12:47
Motosiklet sürücüsünün ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada Motosiklet sürücüsünün ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada         
12:37
Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü         
12:33
Kastamonu'da il dışından gelenlere 10 gün karantina! Ateşi 38 derece olanlar yurda alınıp, test yapılacak Kastamonu'da il dışından gelenlere 10 gün karantina! Ateşi 38 derece olanlar yurda alınıp, test yapılacak         
12:27
Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem         
11:48
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi         
10:43
Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor         
10:42
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti         
09:21
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 15:24:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akkarınlı ebabiller, 3 bin kilometreyi 58 saatte katetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei