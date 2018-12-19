Akkaya, Öğrencilerle Buluştu

Akşehir
Belediye Başkanı Salih Akkaya
, Akşehir İsmet İnönü
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
tarafından düzenlenen Kariyer Günleri kapsamında okuldaki öğrencilerle bir araya geldi.
Akkaya, Akşehir İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen Kariyer Günleri kapsamında, meslek yaşamını ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.
Kendisinin de okulun 1984
mezunu olduğunu belirten Akkaya, hayattaki başarının sırrının düzenli çalışmak ve gayret etmek olduğunu belirtti.
Akkaya, Türkiye
'nin son yıllarda dünyadaki önemli ve prestijli ülkeler arasında yer aldığını dile getirerek, şunları söyledi:
"Gayret ederseniz, pes etmezseniz her şeyde başarılı olursunuz. Son dönemlere kadar ülkemiz az gelişmiş ülkeler kategorisindeydi ama Elhamdülillah şu anda ülkemiz savunma sanayinde birçok silahını kendisi üretiyor. Geçtiğimiz Konya
mitinginde Cumhurbaşkanımız açıkladı şu anda kendi savunma sanayimizde kendi ürettiğimiz ürün sayısı 65 olmuş. Bu insanımızın azmi, gayreti ve çalışmasıyla oluyor. Sizler de böyle gayret eder, çalışır ve azim gösterirseniz ülkemiz daha da ilerilere giderek dünyada söz sahibi olmaya devam eder."
Öğrencilerden gelen soruları da cevaplayan ve onların isteklerini not eden Akkaya'ya etkinlik sonunda Okul Müdürü
Muammer Ak tarafından okuldaki 3 boyutlu yazıcıyla yapılan bir isimlik ve plaket takdim edildi.