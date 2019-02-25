Son Dakika Haberleri: Akkaya'ya Çok Amaçlı Sosyal Alan

Akkaya'ya Çok Amaçlı Sosyal Alan

40 dakika önce

Menteşe Belediyesi tarafından Akkaya Mahallesinde yapımı tamamlanarak halkın kullanımına sunulan çok amaçlı sosyal alanın açılışı yapıldı.

Akkaya'ya Çok Amaçlı Sosyal Alan, System.String[]
Menteşe Belediyesi tarafından Akkaya Mahallesinde yapımı tamamlanarak halkın kullanımına sunulan çok amaçlı sosyal alanın açılışı yapıldı.

Sosyal alanın açılışını Akkaya halkı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile birlikte gerçekleştiren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe'nin kırsal mahallelerine 18 adet sosyal alan kazandırdıklarını belirtti. Başkan Gümüş, "Göreve yaptığımız 5 yılda kentte ne varsa kırsalda da o olacak dedik. Üreticimizi köylümüzü destekleyen, onların yaşam konforunu arttıran projelere imza attık. Bu kapsamda 18 mahallemize içerisinde elektriği, suyu, mutfağı bulunan, vatandaşlarımızın düğün, nişan, sünnet, mevlit gibi etkinliklerde tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, üstü uzay çatıyla kapatılmış sosyal alanlar inşa ettik. Yeni dönemde de halkımızla iç içe halkımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise kırsal mahallelere yaptığı yatırımlar için Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sosyal alanın açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrasında Akkaya halkı Başkan Gümüş ve Başkan Gürün'e sevgi gösterilerinde bulunarak çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:04 Kaynak: İHA

Gümüş, Muğla, Menteşe, Güncel
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