Akkayalar'a kimi serinlemek, kimi şifa aramak için geliyor - Son Dakika

Akkayalar'a kimi serinlemek, kimi şifa aramak için geliyor

BOLU'da Akkaya Travertenleri, hafta sonu yoğun ilgi gördü.

BOLU'da Akkaya Travertenleri, hafta sonu yoğun ilgi gördü. Sıcak havadan bunalanlar, Akkayalar'ın doğal mineral sulu havuzunda serinlerken, bazı vatandaşlar da şifalı olduğunu düşündükleri suda cilt hastalıklarına derman aradı.

? Bolu'nun doğal güzelliği Akkayalar Travertenleri hafta sonunda yoğun ilgi gördü. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar Bolu kent merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Bolu'nun Pamukkalesi olarak bilinen Akkayalar Travertenleri'ne akın etti. Çepni köyü mevkiinde doğal yapısını koruması nedeniyle turistlerin de ilgisini çeken travertenlere gelenler, buradaki havuza girerek serinledi. Özellikle çocuklar kenarlardaki yüksek yerlerden havuza atlayarak suyun keyfini çıkardı. Kimi vatandaşlar travertenlerin etrafındaki yeşil alanlarda piknik yaparken, kimisi de çimlere ve şezlonglara uzanarak güneşlendi. Cilt hastası bazı vatandaşlar da Akkayalar'da bulunan doğal mineralli kaynak suyunda şifa aradı.

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Akkayalar'da işletmecilik yapan İrşat Çetin, "Hafta sonu olması nedeniyle ve havanın sıcak olmasıyla ilgi yoğun. Buraya gelen misafirlerimiz piknik yapabiliyorlar. Mangal yapabiliyorlar, atlarla çocuklarını gezdirebiliyorlar. Aynı zamanda travertenler ve traverten havuzlarımızda gezebiliyorlar. Büyük bir yüzme havuzu ve şifalı su havuzumuz var. Serinlemek için onu kullanabiliyorlar" dedi.

Suyun kalsiyum ve mineral oranının yüksek olması nedeniyle şifalı olduğunu belirten Çetin, "Bu suyun kalsiyum mineralinin katılaşmasıyla oluşan ve güneş gördüğü zaman beyazlaşan tamamen doğal bir oluşum. Hatta alt taraflarında da çok büyük mağaralarımız mevcut. Suyun kalsiyum değeri çok yüksek. Su değeri çok düşük. Avrupa'daki en iyi kaynak burası. Kalsiyum bakımından da en zengin kaynak burası. Bütün deri hastalıklarına şifalı bir su burası. Sedef, egzama, mantar, kurdeşen ve sivilce gibi hastalıkların dermanı burada" diye konuştu.

Koronavirüs tedbirlerine de dikkat ettiklerini ifade eden İrşat Çetin, "Biz elimizden gelen bütün temizlik önlemlerimizi aldık. Her gün sürekli birçok defa olmakla beraber temizlik ve dezenfeksiyonumuzu yapıyoruz. Sosyal mesafe ve maske konusunda sürekli jandarma ekiplerimiz içeride geziyorlar. Biz de sürekli anons yaparak uyarılarda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.


Çepni, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akkayalar'a kimi serinlemek, kimi şifa aramak için geliyor - Son Dakika
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