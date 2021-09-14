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Akkeçili Mahallesi'ne çok amaçlı salon temeli atıldı - Son Dakika

Akkeçili Mahallesi'ne çok amaçlı salon temeli atıldı

14.09.2021 13:55
Akkeçili Mahallesi'ne çok amaçlı salon temeli atıldı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Akkeçili Mahallesi'nde Alaşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan çok amaçlı salonun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Akkeçili Mahallesi'nde Alaşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan çok amaçlı salonun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Akkeçili Mahallesi'ne Alaşehir Belediyesi tarafından çok amaçlı salon yapılacak. 540 metrekare taban alanı üzerine inşa edilecek olan çok amaçlı salon içerisinde tuvaletler, gelin odası, yemek pişirme odası gibi pek çok hizmeti barındıracak.

Temel atma töreninde konuşan mahalle muhtarı Ramazan Akçay, "Mahalle sakinleri ile mahallenin ihtiyaçlarını ve öncelik sıralarını belirledik. İlk önceliğimiz düğün salonu oldu. Ancak şu anda temelini attığımız alan sağlık bakanlığına ait olduğu için tapusunu almak, tam dört yılımız aldı. 2014 yılında köyümüze muhtar olarak seçildiğimde köyümüzün birinci önceliği şu anda temelini atacağımız düğün salonu idi. 7 yıldır bu anı bekliyorduk. Başkanım yapmakta olduğumuz düğün salonu mahallemize ve tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Salonun 19 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanmasını hedeflediklerini belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Biz geldiğimizde milyon olan bütçe, karşımızda da 134 milyon borç ve kasada bin lira ile kasayı teslim aldık. İcradan, hacizden, hesaplarınızdaki, tapularınızdaki blokajlardan kafanızı kaldıramaz haldeyken, iş yapmak biraz zaman alıyor. Çok şükür belediyemiz emsali olmayan bir ilke imza atarak, geçen sene 15 milyon TL cari fazla, bu sene ilk 6 ay içerisinde 27 milyon TL cari fazla vererek, Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir belediyeciliğe imza attı. Artık borç döndüren bir belediyemiz yok. Hem iş yapan, tıkır tıkır çalışan, aynı zamanda da borcunu ödeyen bir belediyemiz var. Bu evladınız size hizmet etmek için var. Siz kasanın anahtarını bana teslim ettiniz. Belediyenin kasası sizin namusunuz, hiç merak etmeyin, emanetiniz sağlam ellerde, emin ellerde. Allah benim boğazımdan bir lokma haram lokma geçirmeden görevimi tamamlamayı nasip etsin. Düğün salonumuz 540 metrekare taban alanı içinde gelin odası, tuvaletler, yemek pişirme odası olan ve çok amaçlı bir salon olacak. Bu bir lütuf değil biz bunu cebimizden yaptırmıyoruz. Sizin paranız size hizmet ediyor" dedi.

Konuşmaların ardından düzenlenen törenle çok amaçlı salonun temelleri atıldı. - MANİSA

Akkeçili Mahallesi'ne çok amaçlı salon temeli atıldı
Akkeçili Mahallesi'ne çok amaçlı salon temeli atıldı
Akkeçili Mahallesi'ne çok amaçlı salon temeli atıldı
Akkeçili Mahallesi'ne çok amaçlı salon temeli atıldı
Akkeçili Mahallesi'ne çok amaçlı salon temeli atıldı

Ramazan Akçay, Alaşehir, Manisa, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akkeçili Mahallesi'ne çok amaçlı salon temeli atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akkeçili Mahallesi'ne çok amaçlı salon temeli atıldı - Son Dakika
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