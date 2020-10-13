Akkılıç Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Akkılıç Ödülleri sahiplerini buldu

13.10.2020 15:55
Akkılıç Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Nilüfer Belediyesi'nin, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Akkılıç ailesi ile birlikte düzenlediği "Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2019 Ödülleri" sahiplerini buldu.

Nilüfer Belediyesi'nin, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Akkılıç ailesi ile birlikte düzenlediği "Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2019 Ödülleri" sahiplerini buldu.

Yaşamı boyunca bilimsel düşünce ve araştırma kültürünü önemseyip yaygınlaştırmaya çalışan gazeteci-yazar Yılmaz Akkılıç için düzenlenen Bursa Araştırmaları 2019 yılı Ödülleri, sahiplerini buldu. Ödüle layık bulunan eser sahiplerini makamında ağırlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu organizasyonun şehir kültürüne katkılarının çok değerli olduğunu söyledi.

İçinde bulunduğumuz pandemi süreci sebebiyle bu yıl bir ödül töreni yapılmadığını belirten Başkan Erdem, "Hayatı boyunca araştırma kültürünü önemseyip yaygınlaştırmaya çalışan ve 2010 yılında kaybettiğimiz gazeteci-yazar Yılmaz Akkılıç için düzenlenen Bursa Araştırmaları Ödülleri, Bursa kültürüne önemli katkıları olan bir organizasyon. Bu yıl onuncu kez yapılıyor ve ödüle değer bulunan araştırmalar da kitap haline getirilerek kent kültürüne yeni değerler katıyor. Ben ödül almaya hak kazananları tebrik ediyorum, Bursa adına araştırma, belgeleme çabalarının sürmesini diliyorum ve bu vesile ile sevgili Yılmaz Akkılıç'ı da bir kez daha sevgi ve özlemle anıyorum" dedi.

Akkılıç Kütüphanesi Yönetim Kurulu Başkanı Yener Akkılıç ise, 10 yıl boyunca Bursa araştırmalarından oluşan müthiş bir arşiv oluştuğunu belirterek, emek verenlere teşekkür etti.

Katılımcı sayısının her yıl biraz daha arttığı Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü'ne; 2019 yılında doktora, yüksek lisans ve akademi dışı alanlarda olmak üzere toplam 56 eser aday olmuştu.

Doktora dalında "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Bursa'da Mimarlık Ortamı" çalışmasıyla ödüle değer bulunan Hüseyin Gürsel Bilmiş, "Bursa'da Kitapçıların Son 100 Yılı" çalışması akademi dışı alanda ödül alan Uğur Ozan Özen ve "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bursa'da Öncü Bir Kadın: Zehra Budunç" başlıklı yüksek lisans tezi özel ödül alan Mine Döğer'e ödüllerini Başkan Turgay Erdem verdi.

"Bursa Keles İlçesi Gelemiç Kırsal Yerleşmesi Geleneksel Mimari Dokusunun İncelenmesi" başlıklı çalışmasıyla yüksek lisans dalında ödüle değer bulunan Fadime Yıldız'ın ödülünü ise, kendisi yurtdışında olduğu için ailesi aldı.

Törene Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Feza Karaer de katılarak, ödül alanları tebrik etti. Başkan Erdem, Yener Akkılıç ve Prof. Dr. Feza Karaer'e de birer plaket vererek, organizasyona katkılarından ötürü teşekkür etti. - BURSA

Akkılıç Ödülleri sahiplerini buldu
Akkılıç Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, nilüfer belediyesi, Yılmaz Akkılıç, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akkılıç Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

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