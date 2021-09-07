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Akkim, Azerbaycan'da içme suyu arıtacak - Son Dakika

Akkim, Azerbaycan'da içme suyu arıtacak

07.09.2021 11:06
Akkim, Azerbaycan'da içme suyu arıtacak, System.String[]

Kendi alanında dünyanın en büyük tesislerinden biri olan, Azerbaycan'daki Ceyranbatan Ultrafiltrasyon Su Arıtma Kompleksi'nin membran modüllerinin değişimi ihalesini Akkim Kimya kazandı.

Kendi alanında dünyanın en büyük tesislerinden biri olan, Azerbaycan'daki Ceyranbatan Ultrafiltrasyon Su Arıtma Kompleksi'nin membran modüllerinin değişimi ihalesini Akkim Kimya kazandı. Tesisin, başkent Bakü ve çevre illerin bulunduğu,4,6 milyon nüfusa sahip Abşeron yarımadasına temin edilen şebeke suyunun arıtılmasını sağladığı belirtildi.

Ultrafiltrasyon üreticisi olan Akkim Kimya, Azerbaycan'da bulunan Ceyranbatan Ultrafiltrasyon Su Arıtma Kompleksi'ndeki membran modüllerinin değişimi ihalesini aldığını duyurdu. Verilen bilgiye göre, Bakü ve çevresindeki şehirlere ev sahipliği yapan Abşeron yarımadasındaki tesis, Azerbaycan nüfusunun yaklaşık yüzde 50'sine temin edilen şebeke suyunu arıtıyor. Proje kapsamında başlayan çalışmaların 2022 yılsonuna doğru tamamlanması hedeflenirken; tüm sistem Türkiye'de üretilen 5 bin 280 adet Akkim Akualys membran modülüyle değiştirilecek. Tesisin en önemli özelliği ise virüsleri dahi sudan ayırabilen membran filtreleri.

"Azersu ASC'de Akkim'e güven tam"

İhale sonrası hızla çalışmalara başladıklarını belirten Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, Türk mühendislerin imzasını taşıyan özel bir teknolojiyi Azerbaycan ile paylaşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Kipri, şunları kaydetti: "Azersu ASC'nin, Bakü gibi büyük bir şehrin su temininde şirketimize duyduğu güven bizleri gururlandırdı. Türkiye ve bölgedeki tek üretici olarak ekiplerimiz ile birlikte kolları sıvayıp özverili bir çalışmayla montaja başladık. 2023 yılında tamamlanması planlanan proje, Akkim ve Azersu iş birliğinde 2022 yılının sonuna dek hayata geçmiş olacak."

Verilen bilgiye göre, 2015 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla açılan Ceyranbatan Ultrafiltrasyon Su Arıtma Kompleksi, ileri teknolojiyle arıtma yapıyor. Global Water Summit tarafından dünyanın en önemli projelerinden biri seçilen tesis, halk sağlığını en üst düzeyde koruyor. - İSTANBUL

Akkim, Azerbaycan'da içme suyu arıtacak
Akkim, Azerbaycan'da içme suyu arıtacak

Azerbaycan, Türkiye, Akkim, Bakü, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akkim, Azerbaycan'da içme suyu arıtacak - Son Dakika Ekonomi


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