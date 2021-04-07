Akkim'e Amerika'dan sürdürülebilirlik raporu ödülü - Son Dakika

Akkim Kimya, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi tarafından bir ödüle daha layık görüldü. Şirketin 2018-2019 dönemine ait sürdürülebilirlik raporu, 2019/20 Vision Awards kapsamında Platin Ödül'ün sahibi oldu.

Kimyasal madde üreticisi Akkim Kimya, uluslararası sürdürülebilirlik platformlarında yeni bir başarıya imza attığını duyurdu. "Akkim 2018-2019 Sürdürülebilirlik Raporu", dünyanın en saygın iletişim kuruluşlarından San Diego merkezli Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi – League of American Communication Professionals (LACP) tarafından ödüllendirildi. LACP tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen 2019/20 Vision Awards ödül töreninde, Platin Ödül'ü kazanan Akkim Kimya oldu.

RAPOR 100 ÜZERİNDEN 99 PUAN ALDI

Dünya genelinde 6 binden fazla raporun alanında uzman iletişimciler tarafından incelendiği etkinlikte şirket büyüklüğü, sektör ve yıllık gibi faktörlere göre sınıflandırma yapıldı. Kategorilere ayrılan raporlar; ilk izlenim, kapak tasarımı, paydaş mektubu, anlatım dili, finansal veriler, yaratıcılık, verilen mesajları açıklığı ve bilgiye erişilebilirlik kriterler kapsamında değerlendirildi. Bunun sonucunda Akkim'in sürdürülebilirlik raporu 100 üzerinden 99 puan alarak tüm raporlar arasında 2'inci olmayı başardı.

LACP'DEN İKİ ÖDÜL DAHA KAZANMIŞTI

Akkim, 'sürdürülebilirlik kimyamızda var' sloganıyla çevre ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltmeyi hedeflediğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında, Global Reporting Initiative standartlarındaki Akkim sürdürülebilirlik raporları iki yıllık periyotlarla hazırlanıp kamuoyuyla paylaşılıyor. Şirket, 2013 Sürdürülebilirlik Raporu ile LACP Gümüş Ödül ve 2014-2015 Sürdürülebilirlik Raporu ile LACP Altın Ödül'ün de sahibi olmuştu.