Akkim'e Uluslararası İş Güvenliği Ödülü - Son Dakika
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Akkim'e Uluslararası İş Güvenliği Ödülü

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kimyasal madde üreticisi Ak-Kim Kimya, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinde standartları geliştirmeyi hedefleyen British Safety Council'e üye oldu.

Akkim'e Uluslararası İş Güvenliği Ödülü, System.String[]

Türkiye'nin önemli kimyasal madde üreticisi Ak-Kim Kimya, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinde standartları geliştirmeyi hedefleyen British Safety Council'e üye oldu. Akkim, kurulun denetiminden geçerek Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'nü almaya hak kazandı.


Akkim, Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'ne layık bulundu. Akkim, merkezi Londra'da bulunan, sağlık ve güvenliğe dair mevzuatlar ile standartların gelişmesini destekleyen British Safety Council'e (BSC) üye olarak çalışan sağlığıyla ilgili önemli bir adıma daha imza attı.


Sürdürülebilir yönetim anlayışını iyileştirmek ve dünya üzerindeki çalışmalarla karşılaştırabilmek adına BSC'nin Five Star denetimine katılan şirket, çalışan sağlığını birinci plana koyan uygulamalarıyla ödül almaya hak kazandı. BSC tarafından 50'den fazla ülkede ve farklı sektörlerde çok sayıda kuruluşa verilen Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'nün kazananları arasında Akkim de yer aldı.


Konuyla ilgili konuşan Akkim Genel Müdürü Onur Kipri şunları kaydetti: "Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'ne layık bulunmaktan gurur duyuyoruz. Şirket olarak yaşama değer katma misyonumuz ve insanı odağına alan kurumsal kültürümüzle iş sağlığı ve güvenliğini daima birinci planda tutuyoruz. Bu doğrultuda salgına dönüşen koronavirüs riski nedeniyle de fabrikamızda bütün önlemleri alarak çalışmaya devam ediyoruz. Pek çok hijyenik ürünün ham maddesini üreterek salgınla mücadeleye katkı sağlarken, bu zor süreçte ekonomiye, istihdama ve Yalova'mıza da destek oluyoruz."


BSC Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Ödülleri; politika ve organizasyon, strateji ve planlama, saha uygulamaları, performans yönetimi, değerlendirme ve gözden geçirme olmak üzere 5 ana başlıktan oluşurken, dünyanın en prestijli ödülleri arasında da gösteriliyor. - İSTANBUL

Ak Kim Kimya, Türkiye, Akkim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 01:17 Kaynak: İHA


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