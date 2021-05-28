Akkim Kimya ve Akcoat'tan İSO 500 başarısı

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunu açıkladı. Akkim Kimya ve iştiraki Akcoat, 2020'deki net satış rakamları temel alınarak hazırlanan listede bu yıl da yer alma başarısı gösterdi.

İstanbul Sanayi Odası'nın 1968 yılında '100 Büyük Firma' adıyla başlattığı ve 40 yıldır Türkiye'nin en büyük 500 şirketini ortaya koyan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)' araştırması sonuçlandı. Türkiye'nin öncü kimyasal madde üreticisi Akkim Kimya ve global markalara kimyasal kaplama malzeme çözümleri sunan Akcoat, bu yıl da İSO 500 listesinde yer aldılar.

Akkim bu yıl da listeye girdi

Geçtiğimiz yıl 1 milyar 103 milyon 541 bin 953 TL'lik net satış rakamına ulaşan şirket, genel listede 256'ncı sıranın sahibi oldu. 1977'de Yalova'da temelleri atılan şirket, iştirakleriyle birlikte bini aşan çalışanı ve 5 farklı lokasyonda toplam 800 bin ton üretim kapasitesiyle ihracat ve istihdama stratejik katkıda bulunuyor. 6 kıtada 70'ten fazla ülkeye ihracat yapan Akkim, 2021'e 63 milyon dolar değerindeki yeni bir satın alma yatırımıyla başlamıştı.

Akcoat 67 sıra birden atladı

2015 yılında Akkim bünyesine katılan Akcoat ise bir önceki yıla kıyasla tam 67 basamak yükselerek listenin 411'inci sırasına yerleşti. Beyaz eşya, seramik, ev ve mutfak eşyaları gibi ürünlerin global markalarına kimyasal kaplama malzeme çözümleri sunan şirketin 2020'deki net satış rakamı 696 milyon 704 bin 474 TL olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık yarım yüzyıllık geçmişe sahip şirket; seramik, emaye, yapışmaz-dekoratif kaplamalar, cam ve pigment olmak üzere 5 ana ürün grubunda faaliyetlerine devam ediyor. Yıllık 65 milyon dolarlık ihracatıyla sektörünün son 12 yıldır ihracat şampiyonluğunu elinde tutan şirket, faaliyet gösterdiği ülke sayısını 195'e çıkarmayı hedefliyor. - İSTANBUL