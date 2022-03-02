Akkim, sürdürülebilir finans desteğini cinsiyet eşitliğinde kullanacak - Son Dakika

45. yılını kutlayan kimyasal ham madde üreticisi Akkim Kimya, sürdürülebilir kalkınma amacı taşıyan çalışmalarına bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Toplumsal cinsiyet eşitliği hedefiyle ulusal ve uluslararası iş birlikleri yürüten şirket, Garanti BBVA'dan Gender Loan yapısı kapsamında kredi aldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı Akkim Kimya, ayrımcılığı önleme ve insan haklarını destekleme amacıyla toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamaları yürütüyor. Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi BM Global Compact tarafından ortaya konan sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda iş birliklerine devam eden şirket, "Target Gender Equality" programına katılarak daha fazla kadın lider ve eşit temsil çalışmalarına destek verdi. Yanındayız Derneği ve Impact 2030 Türkiye'nin Etki Konseyi üyelerinden Akkim, şirket içinde kurulan Çalışan Gönüllüğü ekibiyle bu alanda yeni projeler geliştirmeyi planlıyor.

"45 YILLIK BİRİKİMİMİZLE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE İNANIYORUZ"

Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, toplumsal cinsiyet eşitliğini amaçlayan çalışmalarının ayrıntılarını anlattı. Bu alanda belirledikleri aksiyonları Akkimce markasıyla hayata geçireceklerini kaydeden Kipri, "45 yıllık birikimimizle Türkiye'nin öncü kimyasal ham madde üreticilerinden biri olarak, sosyal ve ekonomik kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda daima cinsiyet eşitliği ve adil olma ilkelerine öncelik veriyoruz. Bu düşünceyle Akkimce markası altında 2025 yılına dek neler yapabileceğimizi planladık. Bu yıl Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensibi'nin (WEPs) imzacısı olduk. Gelecek 3 sene içinde de operasyonel ve profesyonel seviyedeki kadın istihdamımızı kademe kademe artırma, çalışanlarımızın en az yüzde 75'ine kadın hakları eğitimi verilmesi, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği, üretim tesislerimizin bulunduğu Yalova ve Nazilli'deki kadın öğrencilere mentorluk, iş yerlerimizdeki süt odalarının yeniden düzenlenmesi, okulların açılış ve kapanış günlerinde çocuk sahibi kadın çalışanlarımıza izin, mevzuata 3 gün ek babalık izni ve ailelere yönelik ev ekonomisi ile çocuk gelişimi konularında eğitim programları gibi uygulamalar yürüteceğiz. Bu sayede sürdürülebilir gelecek idealinde değerli bir yer tutan toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının daha çok benimsenip yaygınlaşmasına anlamlı bir destek sağlayacağız" dedi.