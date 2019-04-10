Akkise Mahallesi'nde Kur'an Kursuna Yeni Bölüm
44 dakika önce
Akkise Mahallesi Çukurbucak Kur'an kursuna 4-6 yaş grubu için bir sınıf daha açıldı.
Akkise Mahallesi Çukurbucak Kur'an kursuna 4-6 yaş grubu için bir sınıf daha açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:49 Kaynak: AA
Açılışa katılan İl Müftüsü Ahmet Paçanoğlu burada yaptığı konuşmada, "Bu hayırlı işe vesile olan hayırseverlerimize, Belediye Başkanımıza,ve kursa katılan tüm öğrencilerimize çok teşekkür ederim. Bu kursların bir önemli yönü de bizler öldükten sonra burada öğrenim gören nesillerin Akkiselilere bizlere dua etmelerini sağlayacak. Hayırlı nesiller yetişecek." dedi.
Kur'an kursunda yetişkin yirmi, 4-6 yaş grubu olarak da 15 öğrenci eğitim alıyor.
Kur'an kursu açılışına Ahırlı Kaymakamı Kadir Yurdagül, Belediye Başkanı İsa Akgül, İlçe Müftüsü İbrahim Korkmaz, Seydişehir, Bozkır, Yalıhüyük ilçe müftüleri, protokol üyeleri vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
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