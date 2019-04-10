Son Dakika Haberleri: Akkise Mahallesi'nde Kur'an Kursuna Yeni Bölüm

Akkise Mahallesi'nde Kur'an Kursuna Yeni Bölüm

44 dakika önce

Akkise Mahallesi Çukurbucak Kur'an kursuna 4-6 yaş grubu için bir sınıf daha açıldı.

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Akkise Mahallesi Çukurbucak Kur'an kursuna 4-6 yaş grubu için bir sınıf daha açıldı.


Açılışa katılan İl Müftüsü Ahmet Paçanoğlu burada yaptığı konuşmada, "Bu hayırlı işe vesile olan hayırseverlerimize, Belediye Başkanımıza,ve kursa katılan tüm öğrencilerimize çok teşekkür ederim. Bu kursların bir önemli yönü de bizler öldükten sonra burada öğrenim gören nesillerin Akkiselilere bizlere dua etmelerini sağlayacak. Hayırlı nesiller yetişecek." dedi.

Kur'an kursunda yetişkin yirmi, 4-6 yaş grubu olarak da 15 öğrenci eğitim alıyor.

Kur'an kursu açılışına Ahırlı Kaymakamı Kadir Yurdagül, Belediye Başkanı İsa Akgül, İlçe Müftüsü İbrahim Korkmaz, Seydişehir, Bozkır, Yalıhüyük ilçe müftüleri, protokol üyeleri vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:49 Kaynak: AA
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