Akkise Tarımsal Kalkındırma Kooperatifine tarım makineleri hibesi - Son Dakika

Konya'nın Ahırlı ilçesinde Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Akkise Tarımsal Kalkındırma Kooperatifine hibe edilen tarım makineleri için teslim töreni düzenlendi.

Kooperatif deposu önünde düzenlenen törende konuşan Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, ilçenin tüm yetkilileriyle, çiftçinin refahı ve huzuru için çalıştıklarını söyledi.

Akgül, "İlçe Tarım Müdürlüğümüzce projelendirilen ve KOP İdaresi tarafından hibe edilen 'anız üzerine ekim makinesi, katı gübre dağıtım makinesi ve küçükbaş hayvan yıkama makineleri Akkise Tarımsal Kalkındırma Kooperatifine teslim edildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kooperatifimize kazandırılan bu makinelerle çiftçimizin iş yükü ve maliyeti daha da azalacak, anız yangınlarının da önüne geçmiş olacağız." diye konuştu.

Programa Kaymakam Mustafa Atış ve ilgililer de katıldı.