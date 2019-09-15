Son Dakika Haberleri: Akkışla Gençlikspor'dan sezon açılış ven tanıtım toplantısı
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Akkışla Gençlikspor'dan sezon açılış ven tanıtım toplantısı

1 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Akkışla Gençlikspor, yeni sezonu düzenlediği tören ile açtı.

Akkışla Gençlikspor'dan sezon açılış ven tanıtım toplantısı, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Akkışla Gençlikspor, yeni sezonu düzenlediği tören ile açtı. İlçede yapılan sezon açılışına katılım ise bir hayli yüksek oldu.


Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Küme'ye veda eden Akkışla Gençlikspor, bu sezon mücadele edeceği Birinci Amatör Küme için kolları sıvadı. Kulüp yönetimi ve Akkışla Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan KAYMEK Tesisleri'nde "Sezon Açılışı ve Tanıtım Programı" düzenlendi. Geceye, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, belediye meclis üyeleri, sponsorlar, muhtarlar, STK temsilcileri ve taraftarlar katıldı.


Oyuncuların tek tek tanıtıldığı gecede ayrıca takıma destek veren sponsor, taraftar ve yöneticilere plaket verildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Programımıza desteklerini esirgemeyen Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ve belediyemiz personeline, kulübümüze göndermiş olduğu selamı ve hediyesinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılaç'a teşekkür ederiz" ifadesinde bulunuldu. - KAYSERİ

Abdulhekin Ayhan, Kayseri, Akkışla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:49 Kaynak: İHA
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