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Akkök Holding, Epsilon Kompozit'i satın alma anlaşması imzaladı - Son Dakika

Akkök Holding, Epsilon Kompozit'i satın alma anlaşması imzaladı

02.07.2021 11:49
Akkök Holding, Epsilon Kompozit'i satın alma anlaşması imzaladı, System.String[]

Akkök Holding, global şirketlere üretim yapan Epsilon Kompozit'in yüzde 51'lik hissesi için satın alma anlaşması imzalayarak, Rekabet Kurumu'na başvurduğunu duyurdu.

Akkök Holding, global şirketlere üretim yapan Epsilon Kompozit'in yüzde 51'lik hissesi için satın alma anlaşması imzalayarak, Rekabet Kurumu'na başvurduğunu duyurdu. Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, havacılık başta olmak üzere çeşitli ağır sanayi sektörlerine kompozit parçaları üretip ihraç eden Epsilon Kompozit ile sektörde uluslararası liderlik hedeflediklerini söyledi.

Kimya, enerji, hizmet, tekstil ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Akkök Holding, geleceğin teknolojisi olarak gösterilen kompozite önemli bir yatırım yapıyor. Şirket, Ankara'da faaliyet gösteren Epsilon Kompozit'i satın alma anlaşması imzalayarak Rekabet Kurumu'na başvurdu. Rekabet Kurumu'nun onayının ardından Epsilon'un yüzde 51 hissesi, Akkök Holding ve ana ortaklarından ARD Holding A.Ş. ile NDÇ Holding A.Ş.'ye ait olacak.

"KOMPOZİTTE DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK"

Epsilon'un hizmet verdiği ağır sanayi sektörlerinin Türkiye için stratejik derecede öneme sahip olduğunu belirten Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, "Yüksek katma değere sahip kompozit ihracatı, ülkemizin bu önemli alandaki ithalatını ve dışa bağımlığını azaltacak. Akkök Holding olarak yatırımımızı hayata geçirirken Epsilon'un sözünü ettiğim ihracatçı kimliğini göz önünde bulundurduk. Global müşterilere sahip böylesi değerli bir üreticinin portföyümüzle sinerji yaratacağına inanıyoruz. Gelecek hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir ve sağlıklı büyümemize katkı sağlayacak uzun vadeli yatırımlara odaklandık. Stratejilerimizle uyumlu ve tamamlayıcı niteliğe sahip bu türden yatırımlarla Türkiye'ye ihracat ve istihdamda güç katmaya devam edeceğiz" dedi.

"ULUSLARARASI LİDERLİK HEDEFLİYORUZ"

Yeni yatırımla kompoziti ana iş kollarından biri haline getirmeyi planladıklarını belirten Dördüncü, Epsilon'un endüstriyel sektörlere karbon elyaf kompozit çözümleri sağlayan Akkök Holding iştiraki DowAksa başta olmak üzere grup şirketleri ile iş birliğini genişleterek avantaj kazandıracağını belirtti. Dördüncü, "Sahip olduğumuz 70 yıla yakın sanayi tecrübesini, bünyemize katılan Epsilon'a aktarıp gerekli organik ve inorganik yatırımları gerçekleştireceğiz. Gelişmekte olan kompozit alanında Epsilon ile uluslararası yarışta liderlik hedefliyoruz" diye konuştu.

2011 yılında kurulan Epsilon Kompozit, havacılık başta olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik yüksek teknolojili kompozit aksam ve parçalarının üretim ve montajını gerçekleştiriyor. Airbus, Bell ve KAI gibi uluslararası iş ortaklarına sahip şirket, yurt içinde de yerli savunma sanayi şirketlerine üretim yapıyor. Kilogram başına ihracat değeri çok yüksek ürünler üreten şirketin toplam satışlarının yüzde 95'i ihracatla gerçekleşiyor.

Akkök Holding ve grup şirketleri, 2021'e satın alma yatırımıyla başlamıştı. Holding iştiraki Akkim, Türkiye'nin en büyük karboksimetil selüloz üreticisi USK Kimya'yı 63 milyon dolar bedelle bünyesine dahil etmişti.


Akkök Holding, Epsilon Kompozit'i satın alma anlaşması imzaladı

Rekabet Kurumu, Akkök Holding, Türkiye, İcra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Akkök Holding, Epsilon Kompozit'i satın alma anlaşması imzaladı - Son Dakika Ekonomi


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