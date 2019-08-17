Son Dakika Haberleri: Akköprü deresine düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
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Akköprü deresine düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

33 dakika önce

Van merkez Tuşba ilçesi sınırlarından geçen Akköprü deresine düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akköprü deresine düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, System.String[]
Van merkez Tuşba ilçesi sınırlarından geçen Akköprü deresine düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeklerin saldırısından itfaiye tarafından kurtarılan ineğin sahibi aranıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Tuşba ilçesi sınırlarından geçen Akköprü deresinde meydana geldi. Dereye inek düştü ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede bölgeye gitti. Sokak köpekleri tarafından yaralanan inek, 1 saatlik çalışma sonucu düştüğü dereden çıkarıldı.

"Kulak küpesinden eski sahibine ulaşıldı"

İneğin sahibine ulaşamayan itfaiye ekipleri, kulak küpesi numarasından Van Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gittiler. Kulak küpesi numarasından Bahçesaray'ın Güneyyamaç Mahallesi'nde ikamet eden eski sahibi Hacı Salah'a ulaşan ekipler, ineği 1 hafta önce hayvan pazarında tanımadığı birine sattığını söylemesi üzerine itfaiye ekipleri, ineği Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerine teslim etti. Sokak köpekleri tarafından uğradığı saldırıda değişik yerlerinden yaralanan inek burada tedavi altına alınırken, yeni sahibine de ulaşılmaya çalışılıyor. - VAN
İtfaiye, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:55 Kaynak: İHA
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