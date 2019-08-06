Son Dakika Haberleri: Akköprü-İvedik metro istasyonları arasındaki raylar değiştirildi
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Akköprü-İvedik metro istasyonları arasındaki raylar değiştirildi

2 saat önce

Akköprü-İvedik metro istasyonları arasındaki raylar değiştirildi Nisan-Temmuz döneminde Ankara metrolarında yolcu taşıma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,38 oranında arttıANKARA - Ankara metrosu Akköprü-İvedik istasyonları arasında aşınan 396 metre uzunluğundaki raylar, EGO Genel Müdürlüğü...

Akköprü-İvedik metro istasyonları arasındaki raylar değiştirildi
Nisan-Temmuz döneminde Ankara metrolarında yolcu taşıma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,38 oranında arttı
ANKARA - Ankara metrosu Akköprü-İvedik istasyonları arasında aşınan 396 metre uzunluğundaki raylar, EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı ekiplerince başarıyla değiştirildi.
Yeni güzergahlarda otobüs seferleri başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan da mevcut metro ve otobüs sistemlerinin bakım ve onarımını kendi imkanlarıyla gerçekleştiriyor.
Metro rayları değişimi
Ankara metrosu Akköprü-İvedik istasyonları arasında aşınan 396 metre uzunluğundaki raylar, EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından başarıyla değiştirildi. Kaynaklarını daha verimli ve etkin kullanmak için çalışan büyükşehir belediyesi, daha önce dışarıdan hizmet alımı ile gerçekleştirilen ray değişimini ilk kez kendi ekipmanı ve personeliyle gerçekleştirdi.
Dışarıdan teknik destek almadan 3-20 Temmuz tarihleri arasında seferlerin olmadığı 02.00-05.30 saatleri arasında kısa bir süre içinde tamamlanan ray değişimi, yolcu taşınmasında bir aksama ve gecikmeye sebep olmadan tamamlandı.
Metro kullanımında artış
Başkent metrolarında, 2018 yılının Nisan-Temmuz ayları arasında 33 milyon 24 bin 431 yolcu taşındığı belirtilen EGO Genel Müdürlüğü verilerine göre 2019 yılının aynı döneminde bu sayı yüzde 5,38'lik artışla, 34 milyon 802 bin 451'e ulaştı.
Ankara, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:00 Kaynak: İHA
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