Akkum Plajı kaz ve ördeklere kaldı - Son Dakika

Akkum Plajı kaz ve ördeklere kaldı
6 saat önce
Akkum Plajı kaz ve ördeklere kaldıMERSİN'in Silifke ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sahiller boş kalırken, deniz kaz ve ördeklere kaldı.
Akkum Plajı kaz ve ördeklere kaldı
MERSİN'in Silifke ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sahiller boş kalırken, deniz kaz ve ördeklere kaldı. İlçedeki Narlıkuyu Mahallesi'nin Akkum Plajı'nda geçtiğimiz sene Nisan ve Mayıs aylarında tatilcilerin uğrak yeri olurken, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı. Salgın tedbirleri nedeniyle bölgedeki balık lokantalarının ve pansiyonlar kapandı. Deniz ve sahiller sessiz ve hareketsiz kalırken kaz ile ördeklere yuva oldu. Genellikle koya akan kaynak suyu içerisinde yaşayan kaz ve ördeklerin tuzlu suya girip sahilde dolaştığını gören Bölge sakinleri, "Bu duruma çok az şahit oluyorduk. Yaşanan salgın nedeniyle yaklaşık 2 aydır süren kısıtlamalardan dolayı her gün kumsala ve denize inen kazlar gönüllerince denizde ve sahilde rahatça dolaşıyorlar. Koronavirüsünden dolayı boşalan kumsalı ve denizi kazlar istila etti" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 12:05 Kaynak: DHA
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