İZMİR'in Seferihisar ilçesindeki Akkum Plajı, çocuklar ve gönüllüler tarafından temizlendi.

Seferihisar'da çevre konusunda bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk olarak Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li İsmail Yetişkin ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege İlleri Bölge Koordinatörü Doğan Karataş'ın da katılımıyla çocuklara çevrenin korunması ile geri dönüşüm hakkında eğitim verildi. Ardından da çocuklar ile gönüllüler eldiven ve şapka takıp, Akkum Plajı'nda temizlik yaptı. Temizlik sırasında plastik, metal, cam içecek şişe ve kutuları, naylon poşetler, yiyecek artıkları, sigara izmaritleri gibi kirlilik yaratan madde ve malzemeler toplandı. Toplanan atıklar, Seferihisar Belediyesi'ne ait araçlarla çöp istasyonlarına gönderildi.

Katılımcılara teşekkür eden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, çevre bilinci yaratmak için bu tür etkinlikleri daha sık düzenleyeceklerini belirtti. TÜRÇEV Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş ise, plajlarda yaşanan en büyük kirliliğin görmezden gelinen sigara izmaritlerinden kaynaklandığını, bunların insan sağlığı açısından büyük bir risk taşıdığını söyledi.