Akkuş'a kurulan rüzgar enerji santralinde elektrik üretimine başlandı - Son Dakika

Akkuş'a kurulan rüzgar enerji santralinde elektrik üretimine başlandı

05.11.2020 14:17
Akkuş'a kurulan rüzgar enerji santralinde elektrik üretimine başlandı, System.String[]

Ordu'nun Akkuş ilçesine kurulan rüzgar enerji santrali türbini elektrik üretimine başladı.

Ordu'nun Akkuş ilçesine kurulan rüzgar enerji santrali türbini elektrik üretimine başladı.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce yürütülen çalışmalar kapsamında ilçenin 1750 rakımlı Taz Yaylası'na özel bir bir şirket tarafından rüzgar enerji santrali kurulumuna başlandığını söyledi.

İlçede daha önce yapılan araştırma neticesinde bölgenin rüzgar enerjisi bakımından yüksek potansiyeli bulunduğunu belirlendiğini aktaran Demirci, Akkuş'un yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanılması ve enerji alanında yapılan yatırımlarla bölgenin enerji üssü olmaya aday olduğunu ifade etti.

Bu potansiyelin ekonomiye kazandırılması amacıyla ilçeye rüzgar enerji santrali kurulduğunu vurgulayan Demirci, "Toplamda 3 adet türbin kurulacağı alanda ilk türbinin kurulum işlemleri bitti ve geçtiğimiz günlerde elektrik üretimine başladı. Diğer türbinlerin kurulumu şu anda devam ediyor. 15 gün içerisinde tamamının elektrik üretmeye başlaması hedefleniyor." dedi.

Türbinlerin her birinin 4 megavat, 3 türbinin toplamda 12 megavat elektrik üreteceği bilgisini aktaran Demirci, "Bu günlük 12 bin evin elektrik ihtiyacının karşılanması demek. Türbinler 116 metre yüksekliğindeki kule üzerine inşa ediliyor ve her türbinde 18,5 ton ağırlığında, 63 metre uzunluğunda 3'er kanat bulunuyor. Burada üretilen elektrikler ise ulusal elektrik şebekesine aktarılıyor." diye konuştu.

"Güneş enerjisi santralini de kuruyoruz"

Demirci ilçede, güneş enerjisi santralinin de kurulacağını kaydederek, şöyle konuştu:

"Doğaya zarar vermeyen, doğa dostu enerji üretimi konusunda Akkuş'umuz bir merkez olacak demiştik. Hidroelektrik santrali, rüzgar enerji santrali derken şimdi de Akkuş Belediyesi olarak yenilenebilir enerjiden istifade etmek ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak amacıyla güneş enerjisi santrali kurulumu için ihalemizi gerçekleştirdik. İlçemizin Gökçebayır Mahallesi'ndeki 13 bin metrekarelik alana kurulacak güneş enerjisi santralinde 2021 yılının nisan ayında ilk enerjiyi üretmeyi hedefliyoruz. Bu projeyle kendi enerjimizi üreterek çok ciddi şekilde tasarruf elde edip, ihtiyaç fazlası enerjiyle de ek gelir sağlamış olacağız."

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akkuş'a kurulan rüzgar enerji santralinde elektrik üretimine başlandı - Son Dakika


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