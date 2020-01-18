Akkuş adaylığını açıkladı - Son Dakika
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Akkuş adaylığını açıkladı

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş göreve yeniden talip olduğunu açıkladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş göreve yeniden talip olduğunu açıkladı.


Hüseyin Akkuş'un il başkan adaylığı toplantısı büyük ilgi gördü. Konuşmasına, 2 yıl önce "Başka bir Bursa, başka bir Türkiye mümkün" sözüyle yola çıktıklarını ve süreç içerisinde 500'ün üzerinde etkinlikle siyaseti yönetmeye çalıştıklarını hatırlatarak başlayan CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş, "16 ilçemizde de ilçe örgütlerimiz yenilendi. Yenilenen ilçe örgütlerimizle birlikte geçmiş dönemde eksik bıraktığımız, yanlış yaptığımız yerleri revize ederek, önümüze bakarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşımak için bugün bir araya geldik" dedi.


Akkuş şunları söyledi:


" Bursa'nın ulaşım meselesi var. Bursa'nın ulaşım master planının olmadığını da biliyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili Bursa'da pek çok kişi mağdur oldu. Bu mağduriyetin giderilmesi için sizlerden 2 yıl talep ediyoruz. 11 bütünşehir belediyesinde yapılan araştırmalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüdüğünü görüyoruz. Yüzde 35'lere varan Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu daha da yukarı çıkarmak hepimizin görevi. Bunun için de en önemli şeyin dayanışma olduğunu düşünenlerdenim. Eğer bizler dayanışma içerisinde olursak bu ülkeyi yönetiriz. "


Akkuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem cumhuriyeti ve hem de demokrasiyi bu ülkeye kazandırdığını kaydetti. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:56 Kaynak: İHA
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